İtalya Bisiklet Turu 2025 ikinci etabıyla Arnavutluk'ta devam etti

Başlama çizgisindeki etkinliğe Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama, yarışı başlatan bayrağı salladı.

Yarışın üçüncü etabı da yine Arnavutluk'un Avlonya şehrinde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Aralık 2024'te, İtalya Bisiklet Turu'nun "Grande Partenza" (Büyük Başlangıç) diye adlandırılan açılış etabının Arnavutluk'ta düzenlenmesine karar verilmişti.

Arnavutluk makamları, "Giro d'Italia 2025"in ilk etaplarının ülkede düzenlenmesini, Arnavutluk'un uluslararası faaliyetler haritasına dahil edilmesi açısından önemli bir an olarak değerlendiriyor.