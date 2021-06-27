İtalya çeyrek final biletini kaptı

EURO 2020'de Son 16 Turu maçları oynanmaya başlandı. Danimarka'nın Galler'i farklı yenerek tur attığı günde İtalya; İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaştı.
İlk ve ikinci yarısında gol olmayan maçın uzatma devrelerinde İtalya, oyuna sonradan giren Pessina ve Chiesa ile bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı.
Avusturya adına ilk gol 114. dakikada Kalajdzic'den gelirken mücadelede başka gol olmadı.
Maçın golleri
⚽GOOLL! CHIESAAAA! İtalya, aradığı golü uzatma dakikalarında Federico Chiesa'nın ayağından buldu.#EURO2020 #ITA #AUT pic.twitter.com/isHMO5K1sh
⚽GOOLL! CHIESAAAA! İtalya, aradığı golü uzatma dakikalarında Federico Chiesa'nın ayağından buldu.#EURO2020 #ITA #AUT pic.twitter.com/isHMO5K1sh— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2021
#GOL | 105' Matteo Pessina
🇮🇹İtalya 2-0 Avusturya🇦🇹#ITA #AUT #EURO2020 pic.twitter.com/LyoAdfW1uQ
#GOL | 105' Matteo Pessina
#GOL | 114' Sasa Kalajdzic
🇮🇹İtalya 2-1 Avusturya🇦🇹#ITA #AUT #EURO2020 pic.twitter.com/EWHWu8YFf0
#GOL | 114' Sasa Kalajdzic