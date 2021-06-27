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İtalya çeyrek final biletini kaptı

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İtalya ile Avusturya, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren maçta İtalya uzatma devresinde bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya çeyrek final biletini kaptı
İtalyan futbolcuların yaşadığı gol sevinci

EURO 2020'de Son 16 Turu maçları oynanmaya başlandı. Danimarka'nın Galler'i farklı yenerek tur attığı günde İtalya; İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaştı.

İlk ve ikinci yarısında gol olmayan maçın uzatma devrelerinde İtalya, oyuna sonradan giren Pessina ve Chiesa ile bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı.

Avusturya adına ilk gol 114. dakikada Kalajdzic'den gelirken mücadelede başka gol olmadı.

Maçın golleri


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