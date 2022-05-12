İtalya Kupası’nda zafer Inter’in oldu

Juventus ile İnter, İtalya Kupası Finali’nde Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçı Inter 4-2 kazandı.

Inter 7. dakikada Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skor ile sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus, 50’nci dakikada Alex Sandro, 52. dakikada ise Dusan Vlahovic’in golleriyle 2-1 öne geçti. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Inter’in 80. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2’ye getirdi. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi.

Uzatmalara iden maçın 99. dakikada bir penaltı daha kazanan Inter’de bu sefer, Ivan Perisic meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2’ye getirdi. Hırvat oyuncu 102. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-2 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Inter rakibini 4-2 mağlup etti ve kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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Inter tarihindeki 8. kupayı müzesine götürdü

Inter, Juventus’u 4-2 mağlup ederek tarihinde 8’inci kez İtalya Kupası’nı müzesine götürme başarısı gösterdi. Bu kupayı son olarak 2010-2011 sezonunda kazanan Inter, 14 kez kazanan Juventus ile 9 kez kazanan Roma’nın ardından kupayı en çok müzesine götüren 3’üncü takım olmayı başardı.