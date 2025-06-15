İtalya Milli Takımı'nın yeni hocası Gattuso oldu

Gattuso, son olarak Hırvatistan’ın Hajduk Split takımını çalıştırmıştı.
İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Takımın başına son olarak Hajduk Split'i çalıştıran Gennaro Gattuso getirildi.
İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü duyurdu. Luciano Spalletti ile yolların ayrılması sonrası göreve Gennaro Gattuso getirildi. 47 yaşındaki teknik adam ile 19 Haziran Perşembe günü Roma’daki Hotel Parco dei Principi’de resmi tören düzenlenecek.
Gennaro Gattuso, futbolculuk kariyerinde ise 73 kez milli formayı giydi.
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