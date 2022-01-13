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İtalya Süper Kupası'nı Inter kazandı

Final maçında Inter, Juventus'u uzatma devrelerinin son dakikasında bulduğu golle 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki ilk kupa zaferini Inter formasıyla yaşadı.

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Haber Merkezi AA
İtalya Süper Kupasını Inter kazandı
Hakan Çalhanoğlu bu sezon 22 resmi maça çıktı ve 6 gol 8 asistlik bir performans sergiledi

Futbolda İtalya Süper Kupası finalinde Inter, normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatma devrelerinin son dakikasında bulduğu golle Juventus'u 2-1 yenerek kupayı kazandı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan final müsabakasında, 2020-2021 sezonu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Inter ile İtalya Kupası galibi Juventus kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 25. dakikasında Juventus, ABD'li oyuncu Weston Mckennie'nin golüyle öne geçti: 0-1. Inter, bu gole 35. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez'in penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmayınca karşılama uzatma devrelerine gitti.

Uzatma devrelerinin son bölümünde Inter'in Şilili golcüsü Alexis Sanchez, 120+1. dakikada Inter'e galibiyeti ve kupayı getiren golü attı.

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi
Inter teknik direktörü Simone Inzaghi

Finalde Juventus'u 2-1 yenen Inter, İtalya Süper Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü. Inter kupayı en son 2010 yılında kazanmıştı.

İtalya Süper Kupası'nı Inter kazandı
İtalya Süper Kupası'nı Inter kazandı

İtalya'da ki ilk kupa

  • Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada mücadele etti. Inter'in kazandığı bu kupa, aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinde İtalya'da kazandığı ilk kupa oldu.

Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu

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