Spor İtalyan kulübü Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulundu
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İtalyan kulübü Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulundu

Geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için İtalyan ekibi Atalanta saygı duruşunda bulundu. Merih Demiral'ın formasını giydiği takım, Venezia'yı yendikleri maçtan sonra soyunma odasında Ahmet Çalık için hazırlanan tişörtle birlikte bir anma gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan kulübü Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulundu
Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Venezia galibiyeti sonrasında takım arkadaşlarıyla birlikte trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı

Trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Türk spor camiasının dışından da taziye mesajları geliyor.

İtalya Serie A ekibi Atalanta, Venezia'yı mağlup ettikleri maçtan sonra Ahmet Çalık için anma gerçekleştirdi. Merih Demiral'ın formasını giydiği takımın futbolcuları, Ahmet Çalık için hazırlanan tişörtle birlikte saygı duruşunda bulundu.

Merih Demiral'ın paylaşımı ve Atalantalı futbolcuların Ahmet Çalık ile ilgili tutumu sosyal medyadaki Türk taraftarlar tarafından takdir topladı.
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