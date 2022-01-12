İtalyan kulübü Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulundu

Trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Türk spor camiasının dışından da taziye mesajları geliyor.
İtalya Serie A ekibi Atalanta, Venezia'yı mağlup ettikleri maçtan sonra Ahmet Çalık için anma gerçekleştirdi. Merih Demiral'ın formasını giydiği takımın futbolcuları, Ahmet Çalık için hazırlanan tişörtle birlikte saygı duruşunda bulundu.
Merih Demiral'ın paylaşımı ve Atalantalı futbolcuların Ahmet Çalık ile ilgili tutumu sosyal medyadaki Türk taraftarlar tarafından takdir topladı.
#AhmetÇalık ❤️ pic.twitter.com/ylzHgfJ6Ov
#AhmetÇalık ❤️ pic.twitter.com/ylzHgfJ6Ov— Merih Demiral (@Merihdemiral) January 12, 2022