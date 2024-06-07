İtalyanların EURO 2024 kadrosu belli oldu

El Shaarawy de kadroda kendisine yer buldu.
İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu’nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek.
Teknik Direktör Luciano Spaletti’nin bildirdiği 26 kişilik kadro şöyle:
Kaleci:
Donnarumma, Meret, Vicario
Defans:
Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini
Orta saha:
Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini
Forvet:
Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni
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7 dakika önce