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Spor

İtalyanların EURO 2024 kadrosu belli oldu

İtalya Milli Takımı’nın EURO 2024’te mücadele edecek 26 kişilik futbolcu kadrosu açıklandı.

15:03 - 7/06/2024 Cuma
IHA
El Shaarawy de kadroda kendisine yer buldu.
El Shaarawy de kadroda kendisine yer buldu.

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu’nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek.


Teknik Direktör Luciano Spaletti’nin bildirdiği 26 kişilik kadro şöyle:


Kaleci:
Donnarumma, Meret, Vicario
Defans:
Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini
Orta saha:
Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini
Forvet:
Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni



#EURO 2024
#El Shaarawy
#İtalya Milli Takımı
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