İzmir derbisinde kazanan Altay

Ligin 24 haftası İzmir derbisine sahne oldu. Göztepe ve Altay arasında oynanan mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmaya Göztepe tribünlerinin koreografisi damga vurdu.

Maçtan dakikalar

İlk yarı

2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil’in kale önüne çevirdiği topa dokunan Ndiaye’nin pozisyonunda kaleci Lis, topu ayaklarıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe’de, Berkan’ın ortasına Wilker dokundu, kaleye yönlenen topu kaleci Lis uzanarak kurtardı.

DHA

18. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, Soner’in pasıyla beraber savunmadan sıyrılıp topa vuran Di Santo’nun şutu kalenin solundan az farkla auta çıktı.

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36. dakikada Altay’da Zeki, atağa çıkmak isterken topu Berkan’a kaptırdı. Kalecinin önde olduğunu gören Berkan, yaklaşık 30 metrede kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kalenin sağ üst tarafından oyun alanını terk etti.

39. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda topa yönelen Kazımcan, kaleci İrfan Can’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

GOL! 42. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Deniz, kalenin sağında topu filelere gönderdi. 0-1

İkinci yarı

GOL! 49. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da, Kazımcan ile verkaç yapan Thaciano, ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bir yerden topu plase vuruşla kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2

51. dakikada sol taraftan Berkan’la köşe vuruşu kullanan Göztepe’de, Atınç ceza sahası içinde yükselerek topa kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin solundan oyun alanını terk etti.

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67. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyona Kappel, arka direğe ortaladı. Savunmayı aşan topla buluşan Özgür, yarım vole ile topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sağ direğin dibinden az farkla auta çıktı.

88. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan karambolde Halil topa sert vurdu, top direkten geri döndü. Tekrar topla buluşan Halil bir kez daha kaleyi yokladı ancak bu sefer de kaleci Lis gole izin vermedi

Ligin 25. haftasında Göztepe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşırken Altay sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.