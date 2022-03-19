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İzmir'de kazanan Alanyaspor

Süper Lig'in 30. haftasına Göztepe ve Alanyaspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla İzmir ekibi mağlubiyet serisini 7 maça çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde kazanan Alanyaspor
Göztepe-Alanyaspor

Süper Lig'de 30. hafta maçları devam ediyor. Geride kalan 29. haftada 27 puan toplayan Göztepe sahasında 46 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele'den 2-0 galip ayrılan Akdeniz ekibi üç puanın sahibi oldu. Alanyaspor'un gollerini 71. dakikada Famara Diedhiou ve 90+7. dakikada Tayfur Bingöl attı.

Son 6 maçını kaybeden İzmir ekibi bu maçı da kaybetti ve mağlubiyet sersini 7 maça çıkardı. Alanyaspor ise Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından deplasmanda kazanarak moral buldu. Bu sonucun ardından Göztepe 27 puanda kaldı ve düşme hattında yer almaya devam etti. Alanyaspor ise puanını 49'a çıkardı ve ligi ilk dörtte bitirerek Avrupa kupalarına katılma iddiasını devam ettirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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