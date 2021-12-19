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İzmir'de Kiev karambolü

Süper Lig'de Göztepe ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getiren müsabakada yaşanan bir pozisyon, Kiev-Beşiktaş maçındaki karambolü hatırlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde Kiev karambolü
Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolden bir kare (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçın ilk yarısında nefes kesen anlar yaşandı.

Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Göztepe, üst üste çekilen şutlarda kaleci Viviano ve rakip takımın defansını geçemedi. Direğe de çarpan top daha sonra Karagümrük defansı tarafından dışarıya atıldı.

Sosyal medyada gündem olan bu pozisyon, Kiev-Beşiktaş maçında yaşanan karambolü anımsattı.

İşte o pozisyon:
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