İzmir'de Kiev karambolü

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçın ilk yarısında nefes kesen anlar yaşandı.
Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Göztepe, üst üste çekilen şutlarda kaleci Viviano ve rakip takımın defansını geçemedi. Direğe de çarpan top daha sonra Karagümrük defansı tarafından dışarıya atıldı.
Sosyal medyada gündem olan bu pozisyon, Kiev-Beşiktaş maçında yaşanan karambolü anımsattı.
İşte o pozisyon:
😱 Yeşil sahalarda ender görülecek bir karambol! #GÖZvFKG #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/6GS6OD1u4B
😱 Yeşil sahalarda ender görülecek bir karambol! #GÖZvFKG #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/6GS6OD1u4B— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 19, 2021