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İzmir'de tepki çeken görüntü: Bu nasıl stat?

U19 Gelişim Ligi'nde Altay'ın sahasında Başakşehir'i konuk edeceği maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı sahanın durumu isyan ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde tepki çeken görüntü: Bu nasıl stat?
Zeminin durumu

Altay ile Başakşehir arasında bugün oynanacak U19 maçı öncesi ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

Mücadelenin oynanacağı İzmir Kemalpaşa Ulucak Stadyumu'nun zemininin oldukça bakımsız olduğu ve yedek kulübeleri ile soyunma odalarının harabeye döndüğü görüldü.

Başakşehir Kulübü Akademi Direktörü Nedim Yiğit, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak sahanın haline isyan etti. Yiğit açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye’de herhangi bir sporcuyu bu sahada oynamak zorunda bırakan herkesi elini vicdanına koymaya davet ediyorum. Çok üzgünüz hem kendi adımıza hem Altay takımında görev yapan arkadaşlarım ve çocuklarımız adına hem de burada oynamak zorunda bırakılan tüm sporcular adına... Bu sahada yaşanacak her sakatlıktan, bu sahada oynamamıza neden olan herkesi sorumlu tutuyoruz."

İşte Ulucak Stadyumu'ndan isyan ettiren görüntüler:
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