10 milyon euro bonservis bedeli isteğinde direten Parma, Fenerbahçe'nin daha önceki tekliflerini geri çevirmişti. Sarı-lacivertliler, son teklif olarak 7 milyon Euro+1 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu ve farklı alternatiflere yöneldi. Hollandalı sol bek de menajeriyle birlikte Parma ile görüşerek, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtti.