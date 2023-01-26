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Daha önce Hollanda alt yaş gruplarına davet edilen 21 yaşındaki futbolcu hiç süre alamadı.
Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki Hollandalı sol bekle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan kulübüyle bonserviste de prensipte anlaştı.
10 milyon euro bonservis bedeli isteğinde direten Parma, Fenerbahçe'nin daha önceki tekliflerini geri çevirmişti. Sarı-lacivertliler, son teklif olarak 7 milyon Euro+1 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu ve farklı alternatiflere yöneldi. Hollandalı sol bek de menajeriyle birlikte Parma ile görüşerek, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtti.
Oosterwolde'nin gitmek istemesi ve Fenerbahçe'nin farklı alternatiflere yönelmesi üzerine Parma'nın inadı kırıldı. 7 milyon Euro ve bonusları içeren teklife olumlu cevap verdi. İki kulüp arasında transfer öncesi son detaylar görüşülürken, kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un sol bek transferi istemesi üzerine Oosterwolde transferinde şartları zorladı. Fenerbahçe, 21 yaşındaki oyuncu ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak. Hollandalı oyuncuya 600 bin Euro yıllık ücret ödeneceği belirtildi.