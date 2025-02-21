Jayson Tatum 'triple-double' yaptı! Celtics kazandı

NBA'de 9 maç yapıldı. 76ers'a konuk olan Celtics'te Jayson Tatum, 15 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Celtics'te Jaylen Brown 20, Kristaps Porzingis 17, Derrick White ise "double-double" yaparak 16 sayı ve 10 ribaunt kaydetti. Sezonun 40. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Payton Pritchard 28, Jaylen Brown ise 20 sayıyla oynadı. Paul George'un 17, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre Jr.'un ise 16'şar sayısı 76ers'ın 35. mağlubiyetini önleyemedi.