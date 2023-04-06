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Spor

Jesus 4'lü savunmaya dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, kupadaki Kayserispor maçında oyun sisteminde değişikliğe giderek, 3'lü savunmadan vazgeçeceği belirtildi.

10:53 . 6/04/2023 Thursday
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde bugün karşılaşacağı Kayserispor'u yenerek, yarı finale yükselmek ve derbi mağlubiyeti sonrası moral bulmak istiyor.


Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Luan Peres Batshuayi, King, Oosterwolde ve Lincoln forma giyemeyecek.


Teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor karşısında kadroda rotasyona gidecek. Tecrübeli teknik adamın; Zajc, İsmail, Alioski, Crespo, Rossi ve Emre Mor gibi isimlere görev vermesi bekleniyor.


Jesus'un, Kayserispor maçında oyun sisteminde de değişikliğe gideceği, 3'lü savunmadan vazgeçerek yeniden 4'lü savunmaya döneceği belirtildi. Portekizli çalıştırıcı, 4'lü savunmaya dönmesinde takımın 3'lü savunmada çok açık vermesi, orta saha ve oyun üstünlüğünü kaptırması etkili rol oynadı.





#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Kayserispor
#Türkiye Kupası
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