Jesus az daha düşüyordu

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.
Gece saatlerinde özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Jesus ve beraberindekiler, burada Koç Holding'e ait bir helikoptere bindirildi.
Helikoptere binerken kaza atlattı
Jorge Jesus, helikoptere binerken düşme tehlikesi yaşadı. Elindeki çantalarla helikopterin basamağına bastığı sırada dengesini kaybeden 67 yaşındaki çalıştırıcı, son anda düşmekten kurtuldu.
Orada bulunan bir görevlinin yardımıyla helikoptere bindirilen Jesus'un, konaklayacağı yere götürüldüğü öğrenildi.
İşte o anlar:
Jorge Jesus'un zor anları. pic.twitter.com/HbjKC9Ay8f
Jorge Jesus'un zor anları. pic.twitter.com/HbjKC9Ay8f— Çift Turnike (@cifturnike) May 31, 2022