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Jesus az daha düşüyordu

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere gece saatlerinde İstanbul'a gelen Jorge Jesus, havalimanında helikoptere binerken düşme tehlikesi yaşadı. Dengesini kaybeden Portekizli teknik adam, bir görevlinin yardımıyla düşmekten son anda kurtuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jesus az daha düşüyordu
Jorge Jesus'un zor anları

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Gece saatlerinde özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Jesus ve beraberindekiler, burada Koç Holding'e ait bir helikoptere bindirildi.

Helikoptere binerken kaza atlattı

Jorge Jesus, helikoptere binerken düşme tehlikesi yaşadı. Elindeki çantalarla helikopterin basamağına bastığı sırada dengesini kaybeden 67 yaşındaki çalıştırıcı, son anda düşmekten kurtuldu.

Orada bulunan bir görevlinin yardımıyla helikoptere bindirilen Jesus'un, konaklayacağı yere götürüldüğü öğrenildi.

İşte o anlar:

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