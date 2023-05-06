Jesus erken gol istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk yarışına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hala şansımızın olduğunu düşünüyoruz ki Galatasaray'ın sahasında da onlarla bir maçımız olacak. Sezonu çifte kupayla bitirme ihtimalimiz var. Son saniyeye kadar hedefimize ulaşmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.