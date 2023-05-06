Jesus erken gol istiyor

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'de gözler Giresunspor maçına çevrildi. Şampiyonluk inancını sürdürmeleri için Giresunspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan sarı lacivertli futbolcular, kazanmaları halinde Galatasaray'ın bir gün sonraki Başakşehir maçına stresli çıkacağını ve baskı altında puan kaybedebileceğine inanıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor karşısında erken golle sonuca gitmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, maçın ilk dakikasından itibaren önde baskı, kapılan toplarla çıkılacak hızlı hücumlarla rakibe baskı kurmayı planlıyor. Hücum görev yapacak Pedro ve Valencia da rakip stoperleri hataya zorlayacak.
Jesus oyuncularını rakibin hızlı ataklarına karşı da uyardı. Giresunspor'un kapanıp hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacağını belirten Portekizli teknik adam savunmada maksimum konsantrasyon istedi. Tecrübeli teknik direktör, rakibin savunmanın arkasına atacağı paslara karşı defans oyuncularını da uyardı. Kaleci irfan Can Eğribayat'tan da savunma arasına atılacak toplarda kale alanını terk ederek bir libero gibi tehlikeyi uzaklaştırmasını istedi.