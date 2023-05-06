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Spor

Jesus erken gol istiyor

Zirve yarışında lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, Giresun deplasmanından galibiyetle ayrılarak, maç fazlasıyla puanı eşitlemek istiyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus, atılacak erken bir golle maçı koparmak istiyor.

Haber Merkezi
09:10 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de gözler Giresunspor maçına çevrildi. Şampiyonluk inancını sürdürmeleri için Giresunspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan sarı lacivertli futbolcular, kazanmaları halinde Galatasaray'ın bir gün sonraki Başakşehir maçına stresli çıkacağını ve baskı altında puan kaybedebileceğine inanıyor.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor karşısında erken golle sonuca gitmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, maçın ilk dakikasından itibaren önde baskı, kapılan toplarla çıkılacak hızlı hücumlarla rakibe baskı kurmayı planlıyor. Hücum görev yapacak Pedro ve Valencia da rakip stoperleri hataya zorlayacak.


Oyunculara kontra uyarısı

Jesus oyuncularını rakibin hızlı ataklarına karşı da uyardı. Giresunspor'un kapanıp hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacağını belirten Portekizli teknik adam savunmada maksimum konsantrasyon istedi. Tecrübeli teknik direktör, rakibin savunmanın arkasına atacağı paslara karşı defans oyuncularını da uyardı. Kaleci irfan Can Eğribayat'tan da savunma arasına atılacak toplarda kale alanını terk ederek bir libero gibi tehlikeyi uzaklaştırmasını istedi.







#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Giresunspor
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