Jesus giderse ilk aday Montella

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon için Jorge Jesus ile yola devam etmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adama 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmişti, ancak tecrübeli teknik adam bu teklife sezon sonunda karar vereceğini belirterek net cevap vermemişti. Fenerbahçe, olası bir olumsuz cevaba karşılık alternatif adaylarını da belirledi.