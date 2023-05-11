Jesus giderse Montella

Montella, Adana Demirspor'un başında çıktığı 71 maçta 1.72 puan ortalaması yakaladı.
Sarı-lacivertli takımda Jorge Jesus'un ayrılması durumunda ilk adayın Montella olduğu iddia edildi. Milliyet muhabiri Senad Ok, Fenerbahçe'ye yerli bir teknik adamın gelmesinin zor olduğunu ve İtalyan çalıştırıcının gündemde olduğunu söyledi.
Ok, "Sergen Yalçın hakkında konuşmalar olabilir. Ben sorduğumda Sergen Yalçın ile ilgili bir görüşmenin olmadığı söylendi. Aykut Kocaman da gündemde yok ama Montella olabilir. Fenerbahçe kamuoyu Sergen Yalçın'a nasıl bakar bilmiyorum, çok başarılı bir teknik direktör. Sergen Yalçın birkaç maç kaybetse kredisi olmaz Fenerbahçe'de. Jesus'un yaptıklarını bir yerli teknik direktör yapsa geçmiş olsun. Fenerbahçe için çok zor bir durum. Fenerbahçe'ye yerli bir teknik direktörün gelmesi zor. Montella gündemde. Adana Demirspor'da çok başarılı iyi futbol oynatıyor. Buraya uyum sağladı. Bildiği bir yer. Oynattığı futbol ve teknik adamlık kariyeri de iyi" diye konuştu.
Gidecek ve kalacak futbolcular hakkında da bilgi veren Senad Ok, "Arda Güler ile yeni bir sözleşme yapılacağı söylendi. Çok fazla detay verilmedi. Ajax ve Benfica'nın yakından takip ettiğini biliyorum. Yönetim, Arda Güler konusunda rahat. Enner Valencia'nın kalma ihtimali çok düşük. Zajc'ı sorduğumda maddi konularda görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe cephesinde Zajc'ın istediği ücret verilirse Zajc kalır. Anlaşma ihtimalleri yüksek. Her ne kadar maddi durumlar söylense de ben Jesus'un kalması durumunda Zajc'ın kalacağını düşünmüyorum. Jesus kalırsa istediği parayı alsa da Zajc'ın kalacağını düşünmüyorum" dedi.