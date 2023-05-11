Jesus giderse Montella

Ok, "Sergen Yalçın hakkında konuşmalar olabilir. Ben sorduğumda Sergen Yalçın ile ilgili bir görüşmenin olmadığı söylendi. Aykut Kocaman da gündemde yok ama Montella olabilir. Fenerbahçe kamuoyu Sergen Yalçın'a nasıl bakar bilmiyorum, çok başarılı bir teknik direktör. Sergen Yalçın birkaç maç kaybetse kredisi olmaz Fenerbahçe'de. Jesus'un yaptıklarını bir yerli teknik direktör yapsa geçmiş olsun. Fenerbahçe için çok zor bir durum. Fenerbahçe'ye yerli bir teknik direktörün gelmesi zor. Montella gündemde. Adana Demirspor'da çok başarılı iyi futbol oynatıyor. Buraya uyum sağladı. Bildiği bir yer. Oynattığı futbol ve teknik adamlık kariyeri de iyi" diye konuştu.