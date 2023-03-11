Jesus: Kadıköy'de turu geçeriz

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya ekibi Sevilla ile önceki gün deplasmanda yaptığı ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un turu geçeceklerinden emin olduğu ifade edildi. Portekizli teknik adamın, karşılaşma sonrası moralleri bir hayli bozuk olan oyuncularına soyunma odasında yaptığı konuşmada İstanbul'da yapılacak rövanş maçında turu geçeceklerine emin olduğunu söylediği öğrenildi.





İki ayaklı elemenin sadece ilk maçını oynadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adamın, "İlk maçı şanssız bir şekilde kaybettik. İlk yarıda kaliteli bir futbol oynadık, maçı kazanacak pozisyonlar bulduk, ancak değerlendiremedik. Sevilla ise girdiği iki pozisyonu değerlendirdi. Düşünmediğimiz bir skor aldık, ama umudumuzu kaybetmedik. Sevilla karşısında taraftarlarımız önünde turu geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.





Sevilla karşısında alman mağlubiyet nedeniyle oldukça üzgün olan sarı-lacivertli futbolcular da Jesus'un bu konuşmasının ardından hocalarına tur için söz verdi.





Hamleleri eleştirildi





Bu arada Portekizli teknik adamın hamleleri tartışma konusu oldu. Sarı lacivertlilerin, ikinci yarıda Sevilla'nın 3'lü savunmadan 4-4-3'e dönmesiyle orta saha üstünlüğünü kaybetmesi eleştiri aldı. Portekizli teknik adamın, oyun üstünlüğünü kaybetmesine karşın oyuncu değişikliği için 67 dakika beklemesi tepki çekti. Orta sahayı güçlendirmesi beklenirken merkez orta saha Crespo'yu oyundan çıkartıp Rossi'yi alması, vasat kalan İrfan Çan'ı orta saha merkeze çekmesi de tepki topladı.











