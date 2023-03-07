Jesus'tan play-off önerisi

Deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekildiğini belirten Jesus, "Bu takımların rakiplerine puan verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Lig sonunda da en iyi dört takımın kendi aralarında play-off oynamasını ve şampiyonun bu turnuva sonucunda belirlenebileceği fikrini savunuyorum. Ama bu alternatif uygulanabilir mi, bilmiyorum" dedi.