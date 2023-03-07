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Spor

Jesus'tan play-off önerisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de bu sezon şampiyonun play-off sistemiyle belirlenmesi gerektiğini söyledi.

14:22 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Süper Lig'le ilgili flaş bir öneride bulundu.


Ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden A Bola'ya konuşan tecrübeli teknik adam, şampiyonun play-off'la belirlenmesi gerektiğini savundu.


Deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekildiğini belirten Jesus, "Bu takımların rakiplerine puan verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Lig sonunda da en iyi dört takımın kendi aralarında play-off oynamasını ve şampiyonun bu turnuva sonucunda belirlenebileceği fikrini savunuyorum. Ama bu alternatif uygulanabilir mi, bilmiyorum" dedi.


Daha önce oynanmıştı

Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda play-off oynanmıştı. O sezon ligi ilk dört sıra bitiren takımlar şampiyonluk grubunda yer alırken 5 ile 8. sırada yer alan takımlar Avrupa Ligi için play-off oynamıştı.



#Süper Lig
#fenerbahçe
#Jorge Jesus
38 dakika önce
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Jesus'tan play-off önerisi
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