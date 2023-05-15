Jesus'un hedefi ilk derbi zaferi

Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik direktör ile devam etmek istese de Jesus henüz kararını netleştirmedi. Portekizli teknik adamın Trabzonspor ile yapılacak maçta alınacak sonuca göre derbi sonrasında kararını netleştirmesi bekleniyor.

Üç yenilgi, bir beraberlik

Üç yenilgi, bir beraberlik

Portekizli teknik adam da Trabzonspor maçına farklı motivasyonla hazırlanıyor. Bu sezon büyük maçlarda galibiyeti olmayan Jesus, Trabzonspor'u yenerek bu sezonki büyük maçlarda ilk galibiyetini almayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'a dış sahada 2-0 yenildi. Fenerbahçe, Galatasaray'a sezonun ilk yarısında sahasında 3-0 kaybederken en son Beşiktaş'a evinde 4-2 yenildi.