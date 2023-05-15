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Spor

Jesus'un hedefi ilk derbi zaferi

Ligde perşembe günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus, bu sezon büyük maçlardaki ilk 3 puanını almak istiyor. Portekizli teknik adamın, sarı-lacivertli takımdaki geleceği de derbi sonrasında netleşecek.

10:23 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek sezon da takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini korurken, durumunun Süper Lig'de perşembe günü oynanacak Trabzonspor derbisinin ardından netlik kazanması bekleniyor.


Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik direktör ile devam etmek istese de Jesus henüz kararını netleştirmedi. Portekizli teknik adamın Trabzonspor ile yapılacak maçta alınacak sonuca göre derbi sonrasında kararını netleştirmesi bekleniyor.


Üç yenilgi, bir beraberlik

Portekizli teknik adam da Trabzonspor maçına farklı motivasyonla hazırlanıyor. Bu sezon büyük maçlarda galibiyeti olmayan Jesus, Trabzonspor'u yenerek bu sezonki büyük maçlarda ilk galibiyetini almayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'a dış sahada 2-0 yenildi. Fenerbahçe, Galatasaray'a sezonun ilk yarısında sahasında 3-0 kaybederken en son Beşiktaş'a evinde 4-2 yenildi.




#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Trabzonspor
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