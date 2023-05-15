Jesus'un hedefi ilk derbi zaferi

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek sezon da takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini korurken, durumunun Süper Lig'de perşembe günü oynanacak Trabzonspor derbisinin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik direktör ile devam etmek istese de Jesus henüz kararını netleştirmedi. Portekizli teknik adamın Trabzonspor ile yapılacak maçta alınacak sonuca göre derbi sonrasında kararını netleştirmesi bekleniyor.
Portekizli teknik adam da Trabzonspor maçına farklı motivasyonla hazırlanıyor. Bu sezon büyük maçlarda galibiyeti olmayan Jesus, Trabzonspor'u yenerek bu sezonki büyük maçlarda ilk galibiyetini almayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'a dış sahada 2-0 yenildi. Fenerbahçe, Galatasaray'a sezonun ilk yarısında sahasında 3-0 kaybederken en son Beşiktaş'a evinde 4-2 yenildi.