Joao Pereira ile yollar ayrılıyor: İdmana alınmadı Bordo-mavili takımda sağ bek oyuncusu Joao Pereira'nın son antrenmana alınmadığı ve kısa süre içerisinde tecrübeli futbolcu ile yolların ayrılacağı bildirildi.

Haber Merkezi 22 Ocak 2021, 14:39 Son Güncelleme: 22 Ocak 2021, 17:35 Diğer