Spor Joao Pereira ile yollar ayrılıyor İdmana alınmadı
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Joao Pereira ile yollar ayrılıyor: İdmana alınmadı

Bordo-mavili takımda sağ bek oyuncusu Joao Pereira'nın son antrenmana alınmadığı ve kısa süre içerisinde tecrübeli futbolcu ile yolların ayrılacağı bildirildi.

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Trabzonspor formasıyla 122 maça çıkan Pereira, 3 gol atarken, 19 da asist kaydetti.
Trabzonspor formasıyla 122 maça çıkan Pereira, 3 gol atarken, 19 da asist kaydetti.

Trabzonspor'da Joao Pereira, kulübün kendisine ilettiği antrenörlük teklifini geri çevirdi.

36 yaşındaki futbolcunun bundan sonra bordo-mavili takımın antrenmanlarına alınmayacağı aktarıldı. 61 Saat'in haberine göre; Portekizli oyuncu bugün düzenlenen taktik idmanda yer almadı.

Yollar ayrılıyor

Teknik direktörü Abdullah Avcı’nın antrenörlük teklifini reddeden Pereira'nın bundan sonra antrenmanlarına bireysel olarak devam edeceği kaydedildi. İlerleyen günlerde ise oyuncuyla yolların ayrılacağı bilgisine ulaşıldı.

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