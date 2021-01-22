Joao Pereira ile yollar ayrılıyor: İdmana alınmadı

Trabzonspor'da Joao Pereira, kulübün kendisine ilettiği antrenörlük teklifini geri çevirdi.
36 yaşındaki futbolcunun bundan sonra bordo-mavili takımın antrenmanlarına alınmayacağı aktarıldı. 61 Saat'in haberine göre; Portekizli oyuncu bugün düzenlenen taktik idmanda yer almadı.
Yollar ayrılıyor
Teknik direktörü Abdullah Avcı’nın antrenörlük teklifini reddeden Pereira'nın bundan sonra antrenmanlarına bireysel olarak devam edeceği kaydedildi. İlerleyen günlerde ise oyuncuyla yolların ayrılacağı bilgisine ulaşıldı.