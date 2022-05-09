Jody Lukoki hayatını kaybetti

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve son olarak Twente'de oynayan Jody Lukoki, 29 yaşında yaşamını yitirdi.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
- Lukoki, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.
2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.
Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/B30uMTV74Y
2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.