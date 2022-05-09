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Jody Lukoki hayatını kaybetti

Yeni Malatyapsor'un eski futbolcusu Jody Lukoki'nin vefat ettiği açıklandı. 29 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeniyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jody Lukoki hayatını kaybetti
Süper Lig'de 10 maça çıkmış ve 1 asist kaydetmişti.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve son olarak Twente'de oynayan Jody Lukoki, 29 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.


  • Lukoki, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.

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