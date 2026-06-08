John Duran Galatasaray'la anlaştı: Maaşı herkesi şaşırttı

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'nin eski Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran için harekete geçti.

HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Jhon Duran'ı bir yıllığına kiralamak için girişimlere başladı. Taraflar arasında ilk temasların kurulduğu belirtilirken, iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı kulübün 22 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödeme yapacağı belirtildi.

Haberde ayrıca Galatasaray yönetiminin, olası kiralama anlaşmasına tek taraflı fesih maddesi eklemek istediği ifade edildi. Böylece sarı-kırmızılılar, oyuncunun performansı veya farklı şartlar doğrultusunda sözleşmeyi sonlandırma hakkını elinde bulundurmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz sezon transfer döneminde Fenerbahçe'ye Al Nassr'dan kiralık olarak gelen John Duran'ın maliyeti 20 milyon Euro'ydu. Sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemine kadar forma giyen Kolombiyalı 21 maçta 5 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi. Disiplinsiz tavırları nedeniyle John Duran'ın sözleşmesi feshedilmiş, Zenit'e transfer olmuştu.











