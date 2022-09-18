Altay Bayındır'ın performansı düşündürüyor

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır’ın beklentilerin uzağında kalmasının yanı sıra basit goller yemesi de performansının tartışılmasına neden oluyor.

Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı iki maçta kalesine gelen son 5 şutun 3’ünün gol olması düşündürüyor.

Dinamo Kiev maçında kaleye ilk şut gol olurken, Rennes maçında ise ikinci golde çıkmayınca Fransız ekibinin golüne engel olamadı. Genç kalecinin yaptığı hatalı çıkışların yanı sıra yan toplarda yaptığı bireysel hatalar da dikkat çekiyor.

Jesus görev vermeyi sürdürecek

Teknik direktör Jorge Jesus, Altay ile görüşerek kendini toparlamasını istedi. Milli kaleciye alternatif transfer edilen İrfan Can Eğribayat ve genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin’in Altay’ı zorlayacak düzeyde olmadığını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, 24 yaşındaki kaleciye görev vermeye devam edecek.

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