Jorge Jesus Arda Güler'i tebrik etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'i Trabzonspor maçından sonra soyunma odasında sarılarak tebrik etti. Maç içerisinde Arda Güler ile sahada tartışma yaşayan Portekizli teknik adam, soyunma odasında genç yıldızla bir görüşme yaptı.

Genç yıldızı performansı nedeniyle sarılarak tebrik eden Jesus, Trabzonspor karşısında en iyi oyunlarından birini oynadığını belirterek, bu şekilde devam etmesini istedi. Arda Güler de hareketi nedeniyle tecrübeli teknik adamdan özür dileyerek, maçın yoğun duyguları içerisinde hatalı bir hareket yaptığını dile getirdi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrasında basın toplantısında da bu konu hakkında konuşan Jorge Jesus, “Arda’ya taktik ve teknik konularda uyarı yapıyordum. Aramızda özel durum olmadı. Onunla yarın konuşabileceğim bir şey olmadı. Normal bir hocanın yapmış olduğu bir uyarıydı. Arda’nın oynadığı oyun bugün en iyi oyunlarından bir tanesiydi” değerlendirmesini yaptı.