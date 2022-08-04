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Jorge Jesus: Birinci hedefimiz şampiyon olmak

UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Kadıköy'de Slovacko'yu 3-0'lık skorla geçerek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, birincil hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus: Birinci hedefimiz şampiyon olmak
Jorge Jesus

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında evinde ağırladığı Slovacko'yu 3-0 gibi net bir skorla geçerek rövanş öncesi avantajı kaptı.

"Atmosfer harikaydı"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, stadyumu dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek, "Çok güzel bir atmosferde oynandı bu maç. Taraftarlarımız bu maçta gösterdikleri destekle bu galibiyeti hak ediyorlardı. Dinamo Kiev maçında da bütün maç arkamızdalardı. Bugün yine aynı şekilde oldu. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.

Jesus, Avrupa'da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini ancak birincil hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "Yüzde yüz olarak hazırız diyemeyiz. 2-3 haftadır çalışıyoruz ama hem Dinamo Kiev maçında hem de bu akşamki maçta takım iyi göstergeler sundu. Pazartesi günü bizim için lig başlıyor ve lig bizim için asıl hedefimiz. Ligde Fenerbahçe şampiyonluk için en önemli favoridir. Tabii ki Avrupa liginde gitmek istediğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ama bu turnuvalarda favori değiliz. Türkiye Ligi favori olduğumuz lig ve bu lige hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Favori Trabzonspor"

Deneyimli çalıştırıcı, rakiplerin transferlerini titizlikle takip ettiğini belirterek, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor bizim en ciddi rakibimiz. İlerleyen günlerde bir forvet transferi yapabiliriz. Pazartesi günkü maçta daha taze kanları sahaya sürmeyi hedefliyoruz. Trabzonspor'un favori olarak gözükmesi de normal. İnsanlar genelde son şampiyonu favori görürler. Ancak Galatasaray ile Beşiktaş da aynı şekilde. Bu durumu doğal karşılıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Basamakları tek tek çıkacak"

Son olarak genç yıldız adayı Arda Güler'le ilgili gelen soruya cevap veren Jesus, "Arda Güler, çok yetenekli bir futbolcu ama fiziksel olarak hem Avrupa hem lig için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş yapacağız. Onun çıkması gereken adımlardan hiçbirisini atlamasını istemiyoruz. Çok inanıyoruz Arda Güler'in geleceğine, çok özen gösteriyoruz. Taraftarların göstermiş olduğu sevgi de ona çok yardımcı olacak." cümlelerine yer verdi.

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