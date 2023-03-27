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Spor

Jorge Jesus: Brezilya'yı reddedemem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili, "Sözleşmem mayısta bitiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağıma karar vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım." dedi.

20:32 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus'un sözleşmesi sene sonunda bitiyor

Jorge Jesus'un sözleşmesi sene sonunda bitiyor

Jorge Jesus, Portekiz basınından SportTV'ye açıklamalarda bulundu.

Jesus geleceği hakkında konuştu

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittiğinde geleceğiyle ilgili karar vereceğini belirten Jesus, "Dünyada Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemeyen var mı? Belki Real Madrid veya Barcelona'yı çalıştırırsam. Kimse benimle görüşmedi. Sözleşmem mayısta bitiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağıma karar vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus ayrıca şunları söyledi, "Yalnızca şampiyonluk kazanabileceğim takımları kabul ederim. Daha önce böyle yaptım. Hiçbir şey kazanamayacağım kulübe antrenörlük yapmam. Kariyerimde her şey bir ihtimal. Hiçbir şeyi kenara atmıyorum."






#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Brezilya Milli Takımı
1 saat önce
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