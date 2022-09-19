Jorge Jesus: Daha iyi olabiliriz

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konusan teknik direktör Jorge Jesus ise, farklı bir galibiyete rağmen zor bir maç olduğunu ve daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Jesus açıklamalarının başında, zor maçta takımının iyi bir maç çıkarttığını ancak daha iyi olmaları gerektiğini dile getirerek, "Zor bir maçtı ilk yarım saat 2 gol bulmamıza rağmen zordu. Rakibimiz çabuk ve tehlikeli kontra ataklara çıkabiliyor. Benim takımım defansif anlamda kuvvetliydi. Görevleri en iyi şekilde yerine getirdiler. Çok oyuncuyla savunma yapmak kolaydır, önemli olan az oyuncuyla yapmak. Takımım bunu en iyi şekilde yaptı. Takımımı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık. Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek ve daha da iyi olmak. Daha iyi olabileceğimiz konular var. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız. Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz. Fiziksel durum taktiksel durumla da bağlı. Oyuncularım hafta boyunca çok çalışıyorlar. Antrenmanlarda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Doğru yoldayız ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hiçbir şey kazanmadık, hedefler duruyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şuana kadar neredeyse tüm oyuncularım 11'de başladı"

"Biz tek bir fikir doğrultusunda çalışıyoruz" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Rennes maçında 11'de başlayan 3 oyuncu sadece 11'deydi. Takımın çok yönlü performans göstermesini sağlıyor bu durum. Herkes önemli bir role sahip. Sadece İrfan Can Eğribayat 11'de çıkmadı. Onun dışındaki oyuncuların hepsi 11'de oynadı. Bu da takımın daha çok motive olup güçlü hissetmesini sağlıyor. Sahada uygulamak istediğimiz fikirler arasında hala çok geliştirebileceğimiz şeyler var. Takımımda bu konuda istekli. Daha fazla antrenman yapıp çalışarak, onlarla konuşarak daha iyi bir hale getirebiliriz. Bireysel olarak geliştiğinde oyuncular takımda gelişiyor. Türkiye A Milli Takımı'na giden 5 tane oyuncu var. Bu da çalışmaların meyvesi. Her zaman daha iyi olabiliriz" dedi.

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"Arda Güler'in eksikleri var"

Arda Güler'in performansı hakkında değerlendirmelerde bulunan Jesus, "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabi ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı'nın geleceği olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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