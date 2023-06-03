Jorge Jesus derbide rotasyona gitmeyecek

Süper Lig'de attığı 29 golle Fenerbahçe forması altında bir sezonda en fazla gol kaydeden oyuncu rekorunu egale eden Enner Valencia, Galatasaray ile yapacakları derbide bu rekoru kırmak için sahaya çıkacak. Valencia, sarı-kırmızılı takıma gol atamama şanssızlığını da kırmak istiyor.