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Spor

Jorge Jesus derbide rotasyona gitmeyecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. hafta derbi maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Haber Merkezi
10:04 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligdeki son maçına çıkıyor

Fenerbahçe ligdeki son maçına çıkıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile oynanacak ezeli derbide rotasyon yapmayacak. Sarı- lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Osayi Samuel, kaleci Altay Bayındır ve Lincoln dışında eksik bulunmuyor. Tecrübeli teknik adam kupada Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11'de değişiklik yapmayacak.


Ferdi Kadıoğlu, Samet, Szalai, Luan Peres'ten oluşan savunma dörtlüsünü bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adam, sol bekte yine Brezilyalı stoper Luan Peres'e görev verecek. Hollandalı sol bek Oosterwolde ise yedekler arasında yer alacak, Alioski ise yine kadro dışında kalacak.


Orta sahada merkezde Arao-Zajc görev yapacak. Orta alanın sağında Arda Güler'in yeri garanti. Jesus sol kanatta ise irfan Can Kahveci'ye görev vereceği öğrenildi. İleri uçta ise Valencia-Batshuayi ikilisi sarı-lacivertli takımın gol silahı olacak.









#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Galatasaray
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