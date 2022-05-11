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Jorge Jesus ile anlaşma tamam

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor. Sarı-lacivertli takımın, dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus ile anlaşma tamam
Jorge Jesus

Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırma defterini tamamen kapatan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile Fenerbahçe yönetimi arasında resmi imzaların bu hafta içerisinde atılması bekleniyor. Brezilya defterinin kapanmasıyla önünde tek seçenek olarak Fenerbahçe kalan Jesus’un Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli takımın ligi 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne katılması şansının yüksek olması üzerine teklifi kabul ettiği belirtildi.

  • Fenerbahçe'yi analiz etti
  • Jesus’un yardımcısı Joao de Deus da Fenerbahçe’nin maçlarını analiz etti, kadro planlaması ve hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğin konusunda yönetime rapor sundu.

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