Jorge Jesus ile anlaşma tamam

Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırma defterini tamamen kapatan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile Fenerbahçe yönetimi arasında resmi imzaların bu hafta içerisinde atılması bekleniyor. Brezilya defterinin kapanmasıyla önünde tek seçenek olarak Fenerbahçe kalan Jesus’un Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.
67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli takımın ligi 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne katılması şansının yüksek olması üzerine teklifi kabul ettiği belirtildi.
- Fenerbahçe'yi analiz etti
- Jesus’un yardımcısı Joao de Deus da Fenerbahçe’nin maçlarını analiz etti, kadro planlaması ve hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğin konusunda yönetime rapor sundu.
İlk görüşmelerde yardımcılarıyla birlikte 9.5 milyon euro maaş isteyen Jorge Jesus'un bu inadının kırıldığı öğrenildi.
İlk görüşmelerde yardımcılarıyla birlikte 9.5 milyon euro maaş isteyen Jorge Jesus'un bu inadının kırıldığı öğrenildi.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 10, 2022