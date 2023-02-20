Jorge Jesus kadroya inanıyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus
Ara transfer döneminde Samet Akaydın, Jayden Oostervrolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, transferi kapadı. Teknik direktör Jorge Jesus, kadrodaki kilit isimleri koruyup, stoper ve sol bek mevkilerine transfer istemişti.
Tecrübeli teknik adam kaliteli bir kadroya sahip olduklarını, bu kadronun şampiyonluğa ulaşabilecek kalitede olduğunu dile getirirken, geride kalan süreçte olduğu gibi şanssız sakatlıklar yaşamadıkları takdirde mevcut kadronun şampiyonluğa ulaşabilecek kalitede ve güçte olduğunu ifade etti.. Luan Peres ve Joao Pedro'nun da sakatlıklarının geçtiğini dile getiren Jesus, transfere gerek olmadığını vurguladı.
Yönetim de ara transfer döneminde Jesus'un raporu doğrultusunda hareket etti ve eksik mevkilere üç transfer yaptı. Sarı lacivertli yönetim, Oosterwolde transferinde olduğu gibi 21 yaş altı kuralına uygun genç oyuncu olmadığı takdirde yeni transfer yapmama kararı aldı. Fenerbahçe, omurgası oturan takımı gelen transfer tekliflerine rağmen bozmadı.