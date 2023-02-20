Jorge Jesus kadroya inanıyor

Tecrübeli teknik adam kaliteli bir kadroya sahip olduklarını, bu kadronun şampiyonluğa ulaşabilecek kalitede olduğunu dile getirirken, geride kalan süreçte olduğu gibi şanssız sakatlıklar yaşamadıkları takdirde mevcut kadronun şampiyonluğa ulaşabilecek kalitede ve güçte olduğunu ifade etti.. Luan Peres ve Joao Pedro'nun da sakatlıklarının geçtiğini dile getiren Jesus, transfere gerek olmadığını vurguladı.