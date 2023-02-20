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Spor

Jorge Jesus kadroya inanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şanssız sakatlıklar olmadığı takdirde mevcut kadronun şampiyonluğa ulaşabilecek güçte olduğunu belirtti. Portekizli teknik adamın raporunu dikkate alan yönetim, ara transfer dönemini sadece Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i alarak kapattı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:23 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Ara transfer döneminde Samet Akaydın, Jayden Oostervrolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, transferi kapadı. Teknik direktör Jorge Jesus, kadrodaki kilit isimleri koruyup, stoper ve sol bek mevkilerine transfer istemişti.


Şampiyonluğu ulaşabilecek kadro

Tecrübeli teknik adam kaliteli bir kadroya sahip olduklarını, bu kadronun şampiyonluğa ulaşabilecek kalitede olduğunu dile getirirken, geride kalan süreçte olduğu gibi şanssız sakatlıklar yaşamadıkları takdirde mevcut kadronun şampiyonluğa ulaşabilecek kalitede ve güçte olduğunu ifade etti.. Luan Peres ve Joao Pedro'nun da sakatlıklarının geçtiğini dile getiren Jesus, transfere gerek olmadığını vurguladı.


Transfer konusu kapandı

Yönetim de ara transfer döneminde Jesus'un raporu doğrultusunda hareket etti ve eksik mevkilere üç transfer yaptı. Sarı lacivertli yönetim, Oosterwolde transferinde olduğu gibi 21 yaş altı kuralına uygun genç oyuncu olmadığı takdirde yeni transfer yapmama kararı aldı. Fenerbahçe, omurgası oturan takımı gelen transfer tekliflerine rağmen bozmadı.






#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
2 saat önce
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Jorge Jesus kadroya inanıyor
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