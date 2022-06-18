Spor Jorge Jesus oyunculardan memnun
FUTBOL FUTBOL

Jorge Jesus oyunculardan memnun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, idman sonrası futbolculara seslenerek, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Jorge Jesus oyunculardan memnun
Jesus idman sahasında oyuncularla toplantı yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kalan Jesus, bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti.

Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister, yarın dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kombineler 10 günde tükendi
SPOR
Fenerbahçe'de kombineler 10 günde tükendi
İlk kez görücüye çıkacak

'İlk kez görücüye çıkacak'

Mevlana'nın kıyafetlerinden boyu ve kilosu tespit edildi.
Foçada orman yangını

Foça'da orman yangını

​Alevleri söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
İbrahim Kalından İsveç ve Finlandiyaya çağrı

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım.

​Hem fiyatı hem de kilolarıyla dikkat çektiler.

​'Bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim.'

​Pençe-Kilit'in Sivaslı şehidi 'İçime doğuyor' diyerek vasiyet etmiş.

Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

​Her anını kaydetti: Milyonlarca kişi o anları izledi.

​Avrupa'da alarm verildi: Türkiye'yi etkileyecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.