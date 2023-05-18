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Spor

Jorge Jesus: Sonuna kadar gideceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

22:50 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Bugün galip gelmek önemliydi çünkü iyi bir takıma karşı oynayacaktık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz.



Şimdi yapmamız gereken şey, çarşamba günü Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanmak. O maç bizi finale taşıyabilir. Bizim için çok önemli bir maç.



Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var, sonuna kadar gideceğiz. Daha önce Fenerbahçe bu tarihte, ne zaman iki yarışta şansını sürdürüyordu bilemiyorum. Henüz bir şey kazanmadık ancak kazanabiliriz, çalışmaya devam edeceğiz.




#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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