Jorge Jesus sorumluluğu üstüne aldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jesus beklemedikleri bir beraberlik aldıklarını ifade ederek, “İstediğimiz sonuç bu değildi. Fenerbahçe genelde iyi maç çıkardı. Set hücumunda kaliteli oyun sergiledik. Biliyorduk ki kazansaydık rakiple puan fakrını azaltacaktık. Futbol bu çoğu zaman kontrol edemiyorsunuz. Bugün de bu şekilde oldu. Bugün bu beraberlik hepimizi çok üzdü. Aynı zamanda gerdi. Maçtan önce kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Bugünkü beraberlikle her şey aynı kaldı. Fark da 6 puan olarak kaldı” şeklinde konuştu.

“Taraftarın tepki vermesini normal karşılıyorum”

“Taraftarlarımızı da bizle gibi bu sonucu beklemiyordu. Özellikle rakibin 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesinden sonra aldığımız sonuç bizi gerdi. Taraftarı da gerdi. Bizler profesyonel olarak tepki vermemeliyiz. Taraftarın tepki vermesini normal karşılıyorum. Hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Taraftarın tepkisini normal buluyorum. Sonuç hepimizi gerdi. Galip gelip mutlu olmayı beklerken rakip puan kaybettikten sonra berabere kaldık. Hepimiz çok üzüldük. Puan farkını 4’e indirebileceğimize herkes çok inanıyordu”

“Takımdaki negatif şeylerden her zaman teknik direktör sorumludur”

“Kendimi sorumlu görüyorum. Takım adına iyi olmayan şeylerden her zaman teknik direktör sorumludur. Özellikle evimizdeki maçlarda çok gol yedik. Sezon basından beri düzeltmeye çalışıyoruz. Bazı maçlarda düzelttik ama bazılarında beceremedik. Takım içindeki negatif şeylerden her zaman teknik direktör sorumluluğundadır. Bundan hiç şüphe yok”

"Sonuçtan hakemleri sorumlu tutamam"

"Sonuçtan hakemleri sorumlu tutamam. Yediğimiz gollerin defansif organizasyon ile alakası yok. Yediğimiz ilk 2 golde seken top sonrası penaltı, ikinci gol Samet’e çarptı İrfan’ı terse bıraktı. İlk 2 golde defansif hata yok. Bugün İrfan kurtarış yapamadı ama futbolda bunlar oluyor. Hakemi suçlayamam bir sorumlu varsa en büyük etken hocadır."











