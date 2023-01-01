Jorge Jesus'tan duran top uyarısı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, duran toplardan yenilen gollerle ilgili görüntülü analiz üzerinde oyuncularına uyarıda bulundu. Duran toplardaki zaafın motivasyon, iletişim ve dikkat eksikliğinden kaynaklandığını belirleyen Jesus, ikinci topu kazanamadıklarından dolayı gol yediklerini vurguladı.





Özel uyarılarda bulundu

Jorge Jesus taktik çalışmalarda duran top savunması konusunda oyuncularını özel olarak çalıştırırken, Ümraniyespor maçında stoperde görev vereceği Samet ve Szalai ikilisine de uyarılarda bulundu.





Korner çalışması

Fenerbahçe'nin korner ve serbest vuruşlardaki etkinliği de son haftalarda oldukça düştü. Kupadaki Çaykur Rizespor maçında kullanılan 15 kornerde önemli bir tehlike oluşturulamadı. Bu nedenle taktik çalışmalarda korner ve serbest vuruş organizasyonları üzerinde duruldu.







