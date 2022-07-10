Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek'e özel ilgi

Transfermarkt verilerine göre İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 350 bin euro.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile yakından ilgileniyor. Oyuncusuna eksik yönlerini görüntülü analizlerle gösteren Portekizli çalıştırıcı, pozisyon bilgisi konusunda eksiklerini gidermesi halinde çok daha iyi olacağını anlatıyor.

"Sen daha fazlasını yapabilirsin"

İsmail’i pozisyon bilgisi konusunda eksiklerini gösteren Jesus, rakibi nasıl karşılayacağı, nasıl pozisyon olacağını anlatıyor. Portekizli teknik adamın, genç oyuncuya, “Sen daha fazlasını yapabilirsin. Sende o yetenek ve kalite var. Rakibe daha fazla baskı yapmalısın” dediği de ifade edildi.

Fenerbahçe İsmail Yüksek'i 19 Ağustos 2020 tarihinde Gölcükspor'dan transfer etmişti.

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