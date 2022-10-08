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Fenerbahçe'de Jesus etkisi

UEFA Avrupa Ligi’nde geriye kalan 3 maç sonunda averajla liderlik koltuğuna oturan, Süper Lig’de de maç eksiğiyle zirvenin 4 puan uzağında olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jesus'un, her maç geniş rotasyon yapmasına, rakibe göre 3’lü ya da 4’lü formasyonla sahaya çıkmasına rağmen takımın aynı oyun anlayışını benimsemesi ve her ismin hazır halde olması dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesusun oyun anlayışı
Jorge Jesus

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki üçüncü maçında AEK Larnaca’yı 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunda averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de de topladığı 14 puanla zirvenin 3 puan uzağında yer alıyor.

Fenerbahçe’de bu sezon en dikkat çeken özelliklerden biri kadroda yer alan bütün oyuncuların hazır halde olması. Sarı-lacivertli takımda sahaya gerek ilk 11’de çıkan gerekse de sonradan oyuna dahil olan bütün oyuncular aynı seviyede yer alıyor.

Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere iki kulvarda zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli takımda tecrübeli teknik direktör maçlarda rotasyon yaparak kadrodaki tüm oyunculara şans veriyor.

Oyun anlayışı değişmiyor

Portekizli teknik adam, her maç geniş rotasyon yapmasına, farklı kadrolarla çıkmasına, rakibe göre 3’lü ya da 4’lü savunmayla oynamasına rağmen sarı-lacivertli takımın oyun anlayışı değişmiyor.

Kadro ciddi bir rotasyon görse, ya da zor bir maç trafiğine girse dahi futbolcular teknik heyetin rotasyonu çok iyi ayarlaması nedeniyle hem UEFA Avrupa Ligi hem Süper Lig maçları nedeniyle yoğun maç fikstüründe yorgunluk sorunu yaşanmıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, Avrupa Ligi maçlarında rotasyon yaparak olası yoğun fikstürde olası sakatlıkların önüne geçmek istiyor. Tecrübeli teknik direktör, bundan sonra oynayacakları Avrupa Ligi, lig ve Türkiye Kupası maçlarında rotasyon yapmaya devam edecek.

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