Jesus'la büyük sıçrama

Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe’de göreve geldiğinde Can Bartu Tesisleri’ndeki toplantı odasına “Hücum hücum hücum” yazmıştı. “En iyi savunma hücum oynamaktır” felsefesiyle hareket eden tecrübeli teknik adamın bu stratejisi meyvesini verdi. Fenerbahçe’ye hücum futbolu mantalitesini yeniden kazandırdı.
Sarı-lacivertli takım mücadele ettiği Avrupa Ligi ve Süper Lig’de en golcü takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe, ligde 25 golle, Avrupa Ligi’nde ise elemeler dahil 18 golle en golcü takım konumunda bulunuyor.
Kulüpler sıralamasında 70. sırada
Fenerbahçe Avrupa Kupaları’nda aldığı başarılarla birlikte UEFA kulüpler sıralamasında yükselmeye devam ediyor.
Jesus takımın başına geldiğinde UEFA kulüpler sıralamasında 107. sıralarda yer alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde aldığı başarılı sonuçların ardından 70. sıraya kadar yükseldi. Avrupa’da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan Fenerbahçe, sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi.
Jesus Fenerbahçe’nin Avrupa’daki kimliğini tekrardan kazandırmayı hedefliyor ve daha üst sıralara çıkmasını sağlayarak, sarı-lacivertli takımın önümüzdeki senelerde kura çekimlerine yeniden 1. torbalara girmesini istiyor.