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Jose Mourinho Abdülkadir Ömür'ün peşinde

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Portekizli teknik adamın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istediği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Jose Mourinho Abdülkadir Ömürün peşinde
Jose Mourinho

Transfer sezonuna hızlı başlayan Trabzonspor, arka arkaya yeni oyuncuları açıklamıştı. Fakat bordo-mavili takımda gelen oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Jose Mourinho Abdülkadir Ömür'ün peşinde

İtalyan basını; Roma’nın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Tuttomercato’da yer alan habere göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada milli futbolcuyu düşünüyor. Tarafların kısa bir süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

  • 3 takım daha istiyor
  • Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı. Abdülkadir sadece Roma'nın değil, Milan ve Atalanta’nın dışında Sevilla’nın da listesinde bulunuyor.

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