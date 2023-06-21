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Spor

Jose Mourinho'ya UEFA'dan ceza

UEFA, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Avrupa Ligi finalinin ardından maçın hakemine yönelik ifadeleri nedeniyle 4 maç ceza verdi.

18:55 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jose Mourinho

Jose Mourinho

Sevilla ve Roma'nın karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi'nin finalinin ardından maçın hakemi Anthony Taylor'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.


UEFA'dan yapılan açıklamada Jose Mourinho ile birlikte Roma'ya da ceza verildiği belirtildi.


Mourinho'nun Anthony Taylor'a yönelik sözleri nedeniyle 4 maç ceza aldığı, Roma'nın ise 50 bin Euro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.


Ayrıca Roma'ya bir sonraki Avrupa maçında deplasman yasağı uygulanacağı ifade edildi.



#Jose Morinho
#UEFA
#ceza
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