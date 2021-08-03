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Jose Sosa'dan ayrılık itirafı

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, ayrılık iddiaları hakkında konuştu. 36 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istemediğini ve sözleşmesini tamamlamak istediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Sosadan ayrılık itirafı
Transfermarkt verilerine Jose Sosa'nın güncel bonservis değeri 1.8 milyon euro.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Jose Sosa bilmecesi de sonra eriyor. Takımdan gönderileceği iddia edilen Arjantinli oyuncu Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi.

Sabah'ın haberine göre Jose Sosa yakın çevresine, sosyal medyada yer alan ayrılık haberleri hakkında yakındı. Arjantinli oyuncu bu haberlerin nereden çıktığını bilmediğini söylerken, "Ben hem başkan hem de teknik direktör ile çok iyi anlaşıyorum. Fenerbahçe'de mutluyum. Bu ayrılık haberleri nerden çıkıyor bilmiyorum. Ayrılma gibi bir niyetim yok. Yönetimin de benden böyle bir talebi olmadı" dedi.

  • 21 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Jose Sosa'nın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fenerbahçe ile 36 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 4 gol ve 3 asistle oynadı.

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