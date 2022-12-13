Josef de Souza transfer kararını açıkladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Beşiktaş kariyeri hakkında konuştu.

"Beşiktaş, hayatımda aldığım en doğru karardı"

Beşiktaş'a geliş süreciyle ilgili konuşan Josef, "İstanbul'daki hemen her takımın ilgisi vardı o dönemde. Ancak resmi teklif ve çok ciddi projeyle gelen Beşiktaş oldu. Ben de Beşiktaş'ı istiyordum. Hayatımda aldığım en doğru karardı" şeklinde konuştu.

"Galatasaray maçında iğneyle oynadım"

Brezilyalı orta saha performansı hakkında ise, "Performans düşüklüğü yaşadığımı kabul ediyorum. Ancak bunun sebebi ameliyat sonrası ağrılarımın artmasından kaynaklandı. Galatasaray maçında iğneyle oynadım. O yüzden tam dönmek için %100 hazır olmayı bekleyeceğim" dedi.

"Türkiye benim evim gibi"

Deneyimli orta saha, Ankaragücü maçıdan sonra yaptığı açıklamalar hakkında ise "Sosyal medyadan o gün yoğun duygular içinde açıklamayı yapmıştım. O gün de söylemiştim bunu. Türkiye benim evim gibi. Ailem burada mutlu. Ben mutluyum. Kalmak istiyorum. Taraftarları, Beşiktaş'ı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

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"Valerien Ismael başarılı olamadı"

Josef de Souza Valerien İsmael'in ayrılığıyla ilgili, "Giden hocalarla konuşmak benim tarzım değil. Sezonun başında iyiydik. Belki tam olarak hazır olmayan takımlara karşı oynadık ve kazandık. Daha zorlu takımlar geldikçe onlara direnemedik, istediğimizi yapamadık. Valerien Ismael'in bir sorunu yoktu, başarılı olamadı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş'ta oynayan herkes kendine bakmalı. Başarısızlığın tek nedeni hoca değil. Valerien Ismael ile ilgili bir şey diyemem, grup olarak alınan sonuçlardı" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş ile yeniden şampiyon olmak istiyorum"

33 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta kalmak istediğini, "Şu anda benim en büyük hayalim Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk yaşamak. Ama bu kez taraftarlarla kutlamak istiyorum. Burada kalmak istiyorum. Beşiktaş'a bana verdiklerinden dolayı müteşekkirim. Dileğim, isteğim Türkiye'de Beşiktaş'la bu hikayeye devam etmek" sözleriye ifade etti.

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