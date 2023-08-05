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Spor

Josko Gvardiol Manchester City'de

İngiltere Premier Lig'de son 3 yılın şampiyonu Manchester City, Alman kulübü Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u transfer etti.

13:15 . 5/08/2023 Saturday
AA
Josko Gvardiol ile 5 yıllık imza atıldı

Josko Gvardiol ile 5 yıllık imza atıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Gvardiol, Manchester City'nin Mateo Kovacic'ten sonra yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 2. isim oldu.


İngiliz basını, transferin 90 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. İddiaların doğruluğu halinde Gvardiol; 2019 yazında Manchester United'ın 87 milyon avroya transfer ettiği Harry Maguire'ı geçerek futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak.


Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig'de 2 Almanya Kupası kazandı. Hırvatistan Milli Takımı formasını 21 defa giyen Gvardiol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncülük yaşadı.




#Josko Gvardiol
#Manchester City
#Premier Lig
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