Judo Grand Slam'de Türkiye'yi 10 judocu temsil edecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.
Türkiye'den 10 sporcunun katılacağı Judo Grand Slam turnuvalarının Tiflis ayağı yarın başlayacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in 21-23 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 53 ülkeden 385 judocu tatamiye çıkacak.
Turnuvada Türkiye'yi, 5'er kadın ve erkek sporcu temsil edecek. Tiflis Grand Slam'e katılacak milli judocular şunlar:
Kadınlar:
Emine İkra Candan (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Ayşenur Budak (57 kilo), Minel Akdeniz ve Özlem Yıldız (63 kilo)
Erkekler:
Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Ejder Toktay (73 kilo), Vedat Albayrak ve Muhammed Koç (81 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)
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