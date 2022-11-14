Spor Juventus Lazioyu rahat yendi
FUTBOL FUTBOL

Juventus Lazio'yu rahat yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Juventus, konuk ettiği Lazio'yu 3-0 mağlup etti. Juventus-Lazio maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Juventus 3-0 Lazio maç özeti izle
Moise Kean attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan haftanın kapanış maçında, zirveye yaklaşmaya çalışan iki önemli rakip karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım Juventus, 43. dakikada Moise Kean'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarının 54. dakikasında Kean bir kez daha sahneye çıkarak, farkı 2'ye yükseltti.

90. dakikada ev sahibi takımdan Arkadiusz Milik, maçın skorunu tayin eden golü attı: 3-0.

Juventus, Lazio'yu 3-0 mağlup ederek zirve yolundaki önemli bir rakibi karşısında kritik bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 31'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Juventus, lider Napoli'nin 10 puan gerisinde bulunuyor.

Juventus, bu maçla ligde galibiyet serisini de 6 maça çıkardı. Lazio ise zirve yolunda yara aldı. Bu haftayı puansız geçen başkent ekibi, 30 puanla 4. basamağa geriledi.

Juventus-Lazio maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın.

İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor: Napoli harekete geçti
SPOR
İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor: Napoli harekete geçti


Joel Embiidden tarihe geçen performans

Joel Embiid'den tarihe geçen performans
Araya lider girdi

Araya lider girdi

Süper Lig'de Dünya Kupası arası başladı.
Bir dönem kapandı

'Bir dönem kapandı'

​Corinthians, Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
'İhanete uğradım'

'İhanete uğradım'

​Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kolları sıvıyor

Kolları sıvıyor

Oyuncuların yeniden şampiyonluğa konsantre olmalarını sağlayacak.
"Böyle bir günde futbol konuşamayız"

"Böyle bir günde futbol konuşamayız"

​Çağdaş Atan ve İlhan Palut, İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Atiba Dünya Kupası'na gidecek

Atiba Dünya Kupası'na gidecek

​Kanada'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Lig'de <br>gol düellosu

Süper Lig'de
gol düellosu

Altı golün atıldığı maçta puanlar paylaşıldı.
Rakipler İspanyol

Rakipler İspanyol

​Fenerbahçe ve Galatasaray, Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak
10 numarayı yeni <br>sahibine teslim etti

10 numarayı yeni
sahibine teslim etti

​Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

​Emre Mor, A Milli Takım'da yer alamayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.