Juventus, Crotone'yi farklı geçti: Merih Demiral alkış topladı (ÖZET)

Şampiyonluk adaylarından Juventus, ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Crotone’yi Torino’daki Allianz Stadı’nda ağırladı. Ev sahibi takım, 38. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının son anlarında Juventus, 45 1. dakikada Ronaldo’nun bir kez daha kafa vuruşundan bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. Juventus, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda, Juventus 66. dakikada Weston McKennie ile skoru 3-0 yaptı.
Juventus 3. sırada
Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus, Crotone karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 45'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Juventus'un 53 puanlı lider Inter ile arasında 8 puan bulunuyor.
12 puanla son sırada yer alan Crotone ise bu sezonki 17. yenilgisini Juventus karşısında aldı ve bu haftayı da puansız geçti.
- Merih Demiral alkış topladı
- Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca mücadele etti. Performansıyla alkış toplayan yıldız oyuncu, ayrıca karşılaşmada 49 pasta 48 isabeti buldu.
Juventus-Crotone maç özeti
Clean sheet ✅
48/49 passes reached 🎯
Just @Merihdemiral doing @Merihdemiral things 👊#JuveCrotone #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/Xk7ziKADfF
Clean sheet ✅