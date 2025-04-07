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Juventus, deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı

Juventus, deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı

00:507/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Juventus, deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı
Juventus, deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Juventus, deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Juventus, 40. dakikada Manuel Locatelli'nin golüyle 1-0 önde kapattı.


Roma, Eldor Shomurodov'un 49. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği buldu. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakada 1-1 berabere tamamlandı.


Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre aldı.


Roma'da ise milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 72. dakikada yerini devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen Victor Nelsson'a bıraktı.


Bu sonuçla Juventus puanını 56'ya, Roma ise 53'e çıkardı.

#Juventus
#Roma
#İtalya Serie A

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