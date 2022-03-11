Juventus Kim Min Jae'yi istiyor

Fenerbahçe’de yükselen formuyla Avrupa’nın birçok takımının dikkatini çeken Kim Min- Jae'yi İtalya Serie A devi Juventus transfer etmek istiyor.
Serbest kalma bedeli 23 milyon euro
Güney Koreli stoperi isteyen ekipler arasında Napoli de yer alıyor. Kim’in serbest kalma bedelinin 23 milyon euro olduğu gelen haberler arasında. Başarılı futbolcu, 2022 Dünya Kupası öncesi ayrılmayı düşünmüyor ve serbest kalma bedeli dışında bir bedeli kabul etmeyecek.
- Napoli'nin teklifi reddedildi
- Napoli, sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro bonservis teklif etti. Porto, Tottenham, Chelsea ve Arsenal de Kim’i transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer alıyor.
Avrupa’nın önemli kulüplerinden teklif alan Kim Min Jae'nin serbest kalma maddesinin 23 milyon euro olduğu öğrenildihttps://t.co/WcAFFAphRK
Avrupa’nın önemli kulüplerinden teklif alan Kim Min Jae'nin serbest kalma maddesinin 23 milyon euro olduğu öğrenildihttps://t.co/WcAFFAphRK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 31, 2022