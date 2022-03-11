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Juventus Kim Min Jae'yi istiyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımın Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için Juventus'un da devreye girdiği ve kısa süre içerisinde transfer görüşmelerine başlayacakları öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Juventus Kim Min Jaeyi istiyor
Trabzonspor maçı sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, takımı çağırarak alkışlamışlardı.

Fenerbahçe’de yükselen formuyla Avrupa’nın birçok takımının dikkatini çeken Kim Min- Jae'yi İtalya Serie A devi Juventus transfer etmek istiyor.

Serbest kalma bedeli 23 milyon euro

Güney Koreli stoperi isteyen ekipler arasında Napoli de yer alıyor. Kim’in serbest kalma bedelinin 23 milyon euro olduğu gelen haberler arasında. Başarılı futbolcu, 2022 Dünya Kupası öncesi ayrılmayı düşünmüyor ve serbest kalma bedeli dışında bir bedeli kabul etmeyecek.

  • Napoli'nin teklifi reddedildi
  • Napoli, sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro bonservis teklif etti. Porto, Tottenham, Chelsea ve Arsenal de Kim’i transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

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