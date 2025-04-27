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Juventus'ta Kenan Yıldız kızardı: Kariyerinde ilki yaşadı

Juventus'ta Kenan Yıldız kızardı: Kariyerinde ilki yaşadı

20:0527/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kenan Yıldız'ı takım arkadaşları teselli etti.
Kenan Yıldız'ı takım arkadaşları teselli etti.

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, Serie A 34. haftasında oynanan Monza maçında kırmızı kart gördü ve kariyerinde bir ilki yaşadı.

İtalya Serie A 34. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Monza ile karşı karşıya geldi.


Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 45+2. dakikada rakibine sert müdahalede bulundu.


VAR incelemesi sonrası milli oyuncumuz direkt kırmızı kart gördü. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, böylelikle futbol kariyerinde ilk kez kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


İşte Kenan Yıldız'ın oyun dışı kalmasına sebep olan pozisyon:





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